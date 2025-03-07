الامارات | جمال بوهندي: الشارقة وشباب الأهلي قدّما مباراة ممتعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، أن فريقه كان الأقرب للفوز على شباب الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، مشيراً إلى أن الشارقة كان الأفضل في عدد الفرص التي حصل عليها، لكنه لم ينجح في التسجيل، موضحاً أن الفريقين بشكل عام قدما مباراة كبيرة على المستوى الآسيوي، وقمة كروية ممتعة للجماهير.

وتعادل شباب الأهلي والشارقة في المباراة التي أقيمت على استاد راشد في دبي، وشهدت جدلاً كبيراً قبل المباراة، بسبب موعد المباراة التي أقيمت في الثامنة مساءً بعد الإفطار مباشرة، ولم تشهد بداية المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، قبل أن يزيد عدد الحضور عقب انتهاء صلاة التراويح، وفي الشوط الثاني نجح شباب الأهلي في التقدم المبكر بهدف سردار آزمون، قبل أن يتعادل الشارقة عن طريق كايو لوكاس، ليتأجل تحديد الفريق الصاعد إلى الدور نصف النهائي لمباراة الإياب التي ستقام في الشارقة، الأربعاء المقبل.

وقال جمال بوهندي لـ«الإمارات اليوم»: «الفريقان كانا في مستوى متقارب، وقدما مباراة رائعة. قمة آسيوية خارج النطاق المحلي، وهو ما ظهر في المباراة بين متصدر ووصيف الدوري. نعتقد أن النتيجة قد تكون جيدة بالنظر إلى أن المباراة أقيمت في ملعب شباب الأهلي، ولكن بالنظر إلى معطيات المباراة، أعتقد أن فريق الشارقة كان الأقرب للفوز، بالنظر إلى الفرص التي سنحت له، خصوصاً في الشوط الأول، وبشكل عام نجحنا بنسبة كبيرة في المباراة، وسيكون الحسم في مباراة العودة».

وعن تعثر نتائج فريق الشارقة ببطولة الدوري وتأخر النتائج، أوضح: «مباريات الدوري الوضع فيها يكون مختلفاً، نواجه فرقاً تظهر بتكتل دفاعي كبير أمام الشارقة، والأمر أيضاً يتكرر مع فريق مثل شباب الأهلي الذي تعادل مع خورفكان وكلباء، وهي فرق تلعب بتحفظ دفاعي، ولكن المباريات الكبيرة تكون مفتوحة، مثلما شاهدنا في مباراة آسيا».