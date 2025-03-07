الامارات | «فيفا»: مليار دولار جوائز مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوائز مالية بقيمة مليار دولار لكأس العالم للأندية، المقررة في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، بمشاركة 32 فريقاً، حسب ما أعلن مصدر مقرب من الملف، ويعد هذا المبلغ أعلى بكثير من قيمة الجوائز المالية المقدمة لكأس العالم الأخيرة للرجال أو السيدات.

ولم تعط الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية سوى القليل من التفاصيل، حول تمويل النسخة الأولى من البطولة التي ستقام كل أربع سنوات، لكنها وقّعت مع جهة بث ورعاة رئيسين في الأسابيع الأخيرة.

تم منح خدمة البث التدفقي للشركة البريطانية «دازون»، مقابل صفقة بلغت 1.05 مليار دولار، حسب المصدر.