الامارات | دبي تستضيف بطولة «الماسترز» للتنس بمشاركة 230 لاعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في ملاعب مجمع توب سبين الرياضي للتنس في دبي منافسات بطولة «الماسترز» للتنس MT 400 للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، وبإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وتقام على مدار أسبوعين، وتشهد النسخة الحالية للبطولة زيادة كبيرة، بعد أن كان عدد المشاركين في النسخة الماضية 180 لاعباً ولاعبة، بزيادة 50 مشاركاً جديداً، وتنحصر المشاركة ضمن الفئات العمرية من 30 إلى 75 سنة لكلا الجنسين.

بدوره، وصف الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر يوسف المرزوقي، استضافة البطولة للسنة الثانية على التوالي بأنها تشكل إضافة مهمة للبطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، ومنها بطولات الشباب الدولية، ويبلغ عددها خمس بطولات سنوية، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة في دبي يأتي تقديراً للجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للتنس في تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي.