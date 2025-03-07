شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض اليوم فريق الزمالك مباراته أمام مودرن سبورت في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، والتي تقام باستاد القاهرة.

وتأهل الزمالك لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفبن دون رد بمنافسات دور الـ 32 من البطولة، بينما تأهل مودرن بالتغلب على الشمس 5-2 في نفس الدور.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى، وسط مساع من البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في المباراة السابقة ببطولة الدورى أمام انبى بثلاثية.

الزمالك يستعيد زيزو وشحاتة

يستعيد فريق الزمالك خدمات الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمد شحاتة لاعبى الفريق بعد انتهاء الإيقاف الذى تسبب فى غيابهما عن المباراة السابقة أمام إنبى ببطولة الدورى.

وافتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات زيزو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بينما غاب محمد شحاتة بسبب تعرضه للطرد في مباراة زد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق