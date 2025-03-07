شكرا لقرائتكم خبر عن إيبا يقترب من تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الكاميرونى أرنولد إيبا مهاجم فريق مودرن سبورت من التشكيل الأساسى فى مواجهة الزمالك بكأس مصر عقب التألق فى التدريبات الجماعية.

ويسعى الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لفريق مودرن سبورت من استغلال جميع اللاعبين الفترة المقبلة، بسبب ضغط المباريات بجميع المسابقات.

ويستعد فريق مودرن سبورت لملاقة نظيره الزمالك ضمن مباريات دور السادس عشر من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025 والتى سوف تقام اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

بينما يواجه فريق مودرن سبورت أولى مباريات الدور الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز أمام سموحة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس والتى سوف تقام على استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.