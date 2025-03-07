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منتخب فلسطين يستدعى خالد النبريصى استعدادا لمواجهتى الأردن والعراق

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منتخب فلسطين يستدعى خالد النبريصى استعدادا لمواجهتى الأردن والعراق

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - لبنى عبد الله

الجمعة، 07 مارس 2025 01:09 ص

تلقى الإسماعيلي فاكسًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن استدعاء مهاجم الفريق الأول خالد النبريصي لصفوف منتخب بلاده.

ويستعد منتخب فلسطين لخوض مواجهتين أمام الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

من جانبه، عبر المهاجم الفلسطيني عن بالغ سعادته بتمثيل منتخب بلاده، مؤكدًا أن الإسماعيلي هو صاحب الفضل الأول في استعادة مستواه من أجل الانضمام لصفوف المنتخب.

وأكمل تصريحاته: "تمثيل منتخب بلادي هو شرف يتمناه أى لاعب، وأنا سعيد للغاية بهذه الثقة من جانب الجهاز الفني".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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