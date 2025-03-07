شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب فلسطين يستدعى خالد النبريصى استعدادا لمواجهتى الأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الإسماعيلي فاكسًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن استدعاء مهاجم الفريق الأول خالد النبريصي لصفوف منتخب بلاده.

ويستعد منتخب فلسطين لخوض مواجهتين أمام الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

من جانبه، عبر المهاجم الفلسطيني عن بالغ سعادته بتمثيل منتخب بلاده، مؤكدًا أن الإسماعيلي هو صاحب الفضل الأول في استعادة مستواه من أجل الانضمام لصفوف المنتخب.

وأكمل تصريحاته: "تمثيل منتخب بلادي هو شرف يتمناه أى لاعب، وأنا سعيد للغاية بهذه الثقة من جانب الجهاز الفني".