شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يعتذر للأهلي عن عدم حضور احتفالية جولة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابًا من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعتذر فيه الأخير عن عدم حضور الاحتفالية الخاصة بمناسبة استقبال النادي للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 FIFA، والتى أقيمت فى مصر يومى 13 و14 فبراير الماضي.

وأعرب إنفانتينو في خطابه عن تقديره الكامل للنادي الأهلي والعمل الذي يقوم به النادي، بما يعكس التزامه الكبير بتطوير كرة القدم على المستويات المحلية والقارية والعالمية. وأشاد إنفانتينو بالدور الرائد للنادي في دعم اللعبة ونشر قيمها السامية.

وأكد رئيس "فيفا" تطلعه لرؤية فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA، والتى تستضيفها الولايات المتحدة، الصيف القادم، لما يتمتع به من مكانة متميزة على الساحة الدولية.