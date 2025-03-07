شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية ..الأهلي يدعو الأندية لخوض غمار تأسيس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت البداية الفعلية لتأسيس اتحاد الكرة المصري، عندما استجاب 23 ناديا لدعوة النادي الأهلي للاجتماع يوم 13 أكتوبر عام 1921، وقررت هذه الأندية خوض غمار إجراءات تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

تكرر الاجتماع مجددًا يوم 23 ديسمبر 1921؛ وهو اليوم الذي شهد الإعلان عن تأسيس الاتحاد؛ حيث ضمَّ أول مجلس إدارة لهذا الاتحاد 15 عضوًا بالانتخاب، وعضوين بالتعيين، وفاز برئاسته جعفر باشا والي، وكيل الأهلي، وأصبح يوسف أفندي محمد - مرشح الزمالك- السكرتير العام للاتحاد.

بعد تأسيس الاتحاد رسميًا، رفض الأعضاء اقتراحًا من الأهلي بتوفير مقر للاتحاد داخل أروقة النادي، معتبرين ذلك ميزة لأحد الأندية، وهو أمر لم يرق لهم، وتنقل الاتحاد بين عدد من المقرات؛ كان أولها في مقر النادي الزراعي بميدان الأوبرا، ولم يدم المقام في هذا المقر سوى لبضعة أسابيع.

بعد ذلك، انتقل أعضاء الاتحاد بشكل مؤقت للاجتماع في النادي الأهلي، إلى أن انتقلوا إلى شقة جديدة بشارع المدابغ (شريف حاليًا)، ولم يدم المقر به أيضًا، فانتقل الاتحاد إلى شارع الشواربي، وظل هذا الموقع مقر الاتحاد حتى عام 1953، عندما انتقل إلى مقره الحالي بالجبلاية.