شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، والتي ستنطلق يومي 18 و19 و20 مارس الجاري، ومن بينها فريق الزمالك.

ويقع الزمالك ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب سموحة، مودرن سبورت، بتروجت بالإضافة إلى الجونة.

وجاء جدول مباريات الزمالك ببطولة كأس عاصمة مصر كالتالى ..

الأربعاء 19 مارس الزمالك مع الجونة ضمن مباريات الجولة الثانية بالبطولة، وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساء بإستاد القاهرة الدولى

الاحد 23 مارس الزمالك مع بتروجت ضمن مباريات الجولة الثالثة ، وتقام المباراة بإستاد الكلية الحربية

الاحد 6 أبريل الزمالك مع مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة، و تقام المباراة بإستاد القاهرة الدولى

الأربعاء 16 أبريل الزمالك مع سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة، و تقام المبراة بإستاد برج العرب.

