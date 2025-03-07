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عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك ومودرن

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  • عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك ومودرن 1/3
  • عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك ومودرن 2/3
  • عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك ومودرن 3/3

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة ، عن حكام مباراتي اليوم الجمعة في دور الـ 16 من كأس مصر، حيث يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت، فيما يواجه المصري البورسعيدي ، فريق البنك الأهلي .

ويقود مباراة الزمالك ومودرن سبورت تحكيمياً عبد العزيز السيد ، فيما يقود مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي تحكيميا محمود بسيوني .

 

حكام الزمالك
حكام الزمالك

 

حكام المصري والبنك
حكام المصري والبنك

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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