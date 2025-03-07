شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الزمالك ومودرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة ، عن حكام مباراتي اليوم الجمعة في دور الـ 16 من كأس مصر، حيث يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت، فيما يواجه المصري البورسعيدي ، فريق البنك الأهلي .

ويقود مباراة الزمالك ومودرن سبورت تحكيمياً عبد العزيز السيد ، فيما يقود مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي تحكيميا محمود بسيوني .



حكام الزمالك