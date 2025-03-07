شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العربى يقترب من حراسة مرمى غزل المحلة أمام زد بسبب إيقاف عامر عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد العربى حارس مرمى فريق غزل المحلة من التشكيل الأساسى للفريق أمام زد المقبلة بسبب إيقاف عامر عامر الحارس الأساسى للفريق، عقب طرده فى مواجهة بتروجت الماضية، والتى خسرها الفريق بنتيجة 2-1 فى الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر للثنائى عامر عامر حارس مرمى الفريق ومحمد عبد المنصف مدرب حراسة المرمى لفريق غزل المحلة بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره زد ضمن الجولة الأولى من عمر الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 12 مارس فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد غزل المحلة. ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 17 نقطة.