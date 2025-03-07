شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف تشكيل الجهاز الفنى الجديد لإنبى بقيادة حمزة الجمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تعيين حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق الأول بنادى إنبى، على أن يعاونه النجوم محمد حمص وأحمد فتحي في الجهاز الفني الجديد.

وجاء التعاقد مساء اليوم خلال اجتماع بمقر النادي، بحضور رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة عبد ربه إبراهيم أمين الصندوق ومحمد السيد عضو المجلس ومحمد رفاعى المدير التنفيذى للنادى بالإضافة لإبراهيم محمد مدير الكرة بالفريق الأول و محمد إسماعيل المدير الفنى السابق .

وخلال الإجتماع أعرب أيمن الشريعى، رئيس النادى ، عن سعادته بالجهاز الفني الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز أداء الفريق وتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

وقال الشريعى:""نحن سعداء بالانضمام الكبير للكابتن حمزة الجمل إلى عائلة إنبي، وهو يتمتع بخبرة كبيرة وقدرات فنية متميزة ستضفي قيمة كبيرة للفريق، كما نرحب بالنجمان الكبيران محمد حمص واحمد فتحى ، ونثق في أنهم سيقدمون كل ما لديهم لرفع مستوى الفريق وتحقيق النتائج التي نطمح إليها خلال الفترة المقبلة.

ويأتى التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لنادي إنبي:

إبراهيم محمد – مدير الكرة

حمزة الجمل - مديراً فنياً

محمد حمص – المدرب العام

أحمد فتحى – مدرباً

خالد خليل – مدرب حراس المرمى

محمد زيتون – مخطط أحمال

احمد عصام – محلل أداء

احمد الزغبى – محلل أداء

تامر سيد – مدير إداري

الليثى مختار - مدير شئون اللاعبين

إسلام إمام محمدين – إداري

سامح عادل زكى – إداري

طارق خطاب – مسؤول شؤون الأجانب

وائل حماد – رئيس الجهاز الطبي

علاء المقدم – أخصائي علاج طبيعي

محمدمبروك – أخصائي تأهيل وإصابات

محمد عبد الحكيم – أخصائي تدليك

محمود النص – أخصائي تدليك

محمد عبد السلام – أخصائي تدليك

منعم عيد – مسؤول تجهيزات

وليد محمدى – مسؤول تجهيزات

عمرو مختار – مسؤول تجهيزات

أحمد عبدالله – مسؤول تجهيزات

على حسن – مسؤول تجهيزات

محمد شيكا – مسؤول تجهيزات



حمص



الشريعى



إنبى



أيمن الشريعى