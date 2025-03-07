شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة تحفيزية من عبد الظاهر السقا للاعبى مودرن سبورت قبل الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى بنادى مودرن سبورت، على وضع لائحة تحفيزية جديدة للاعبى الفريق قبل خوض مباريات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى عبد الظاهر السقا لعودة لاعبى فريق مودرن سبورت إلى الانتصارات، وحصد أكبر عدد من النقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويستعد فريق مودرن سبورت لملاقاة نظيره الزمالك ضمن مباريات دور السادس عشر من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025، والتى سوف تقام اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

بينما يواجه فريق مودرن سبورت أولى مباريات الدور الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز أمام سموحة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس، والتى سوف تقام على استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.