شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ينشر صورا من احتفاله بعيد ميلاده وسط أسرته والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي صوراً من احتفاله بعيد ميلاده رفقة والدته وأشقائه، حيث كتب نجم الأهلي عبر صفحته على فيس بوك: "أحلى عيد ميلاد مع أمي وإخواتي".

ولد محمد مجدى أفشة بقرية كومبرة، التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وهو الثانى فى ترتيب إخوته الثلاثة، حيث يكبره شقيقه "طه" وتصغره شقيقتان.

شارك أفشة مع الأهلى في 255 مباراة بكل البطولات نجح خلالها في تسجيل 44 هدفاً وصنع 53 هدفا آخر وتُوج مع المارد الأحمر بـ4 بطولات لدوري الأبطال الأفريقى وبطولتين للسوبر الأفريقى بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات، بالإضافة للفوز بالدوري 3 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المحلى 5 مرات. وشارك أفشة مع منتخب مصر في 20 مباراة دولية ونجح في تسجيل خمسة أهداف.