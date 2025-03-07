كونفرنس ليغ: تشلسي يعود بالفوز على كوبنهاغن

الرياص - اسماء السيد - كوبنهاغن : عاد تشلسي الإنكليزي بفوز على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 2 1 الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم.

ويعتبر الفريق اللندني مرشحا فوق العادة لإحراز لقب هذه المسابقة التي تعد الثالثة من ناحية الاهمية على الصعيد القاري، نظرا للفوارق الفنية الشاسعة بينه وبين الفرق الأخرى المشاركة فيها.

وانتظر تشلسي حتى الشوط الثاني ليتقدم بهدفيه عبر قائده ريس جيمس بتسديدة من خارج المنطقة (46) ولاعب وسطه الأرجنتيني انتسو فرنانديس (65)، قبل ان يرد اصحاب الارض بواسطة البرازيلي غابريال بيريرا برأسية بعد كرة لُعبت من ركلة حرة (79).

وحقق باناثينايكوس اليوناني المفاجأة بفوزه على فيورنتينا الإيطالي وصيف المسابقة الموسم الماضي 3 2.

تقدم الفريق اليوناني بهدفين في الدقائق العشرين الاول بواسطة البولندي كارول شفيديرسكي (5) والصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (19)، لكن فيورنتينا أدرك التعادل على مدى اربع دقائق بهدفي الأرجنتيني لوكاس بلرتان (20) ونيكولو فاجولي (23).

بيد أن الكلمة الاخيرة كانت لباناثينايكوس عن طريق البرازيلي تيتي بتسديدة قوية بيسراه (55).