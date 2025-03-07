يوروبا ليغ: يونايتد يخرج بتعادل أمام ريال سوسييداد

الرياص - اسماء السيد - سان سباستيان : خرج مانشستر يونايتد الإنكليزي بتعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1 1 الخميس من ملعب ريالي أرينا في سان سباستيان، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

افتتح الهولندي جوشوا زيركسي التسجيل ليونايتد (58) وعادل ميكل أويارسابال لسوسييداد من ركلة جزاء (70).

وقد لا تكون النتيجة مرضية كثيرا بالنسبة إلى جمهور يونايتد ولو أن المباراة إيابا على ملعب أولد ترافورد، ذلك بعد خسارة الفريق الأحد أمام فولهام بركلات الترجيح (1 1 في الوقتين الأصلي والإضافي) في مانشستر، حيث ودّع "الشياطين الحمر" من الدور الخامس لمسابقة الكأس المحلية.

وجاءت تلك النتيجة المخيبة بعد اكتفاء يونايتد بأربع نقاط فقط من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، حيث يحتل المركز الرابع عشر.

ودخل أصحاب الضيافة بكل ثقلهم وبمشاركة أساسية من الكرواتي لوكا سوتشيتش وبطل نهائي كأس أوروبا 2024 أويارسابال بعد تعافيهما من الإصابة وغيابهما عن الخسارة أمام برشلونة 0 4 الأحد الماضي.

كذلك، بدأ المدرب إيمانول ألغاسيل بالجناح النشيط الياباني تاكيفوسا كوبو الذي غاب أيضا أمام برشلونة بسبب الإيقاف.

في المقابل، أجرى المدرب البرتغالي روبن أموريم مجموعة من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي خسرت أمام فولهام.

أولى محاولات الضيوف جاءت عبر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته لم تكن بالقوة الكافية لتهديد الحارس أليكس ريميرو (12).

وانتظر "الشياطين الحمر" 25 دقيقة أخرى للتهديد مجددا بتسديدتين متتاليتين، الأولى عبر البرتغالي برونو فرنانديش، تصدى لها المدافع أريتس إيلوستوندو أمام المرمى، وصلت إلى زيركسي الذي حاول بدوره لكن إيلوستوندو نفسه تصدى مجددا (37).

حاول غارناتشو مرة ثانية بداية الشوط الثاني بتسديدة قريبة هزّت الشباك من الخارج (51)، ثم مجددا بتصويبة أضعف لم تشكل خطرا على ريميرو (54).

وبدلا من التسديد، لعب غارناتشو هذه المرة دور الممرر وقدّم الكرة إلى زيركسي الذي سدد من لمسة واحدة نحو المرمى وسجل هدف السبق (58).

وبدا أن الأرجنتيني مصمم على هدفه الثاني في المسابقة هذا الموسم، فحاول مرة أخرى بتسديدة من الجهة اليمنى لكن من دون فائدة (63).

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة لسوسييداد عبر برايس منديس بتسديدة جميلة من خارج المنطقة مرت إلى جانب القائم الأيسر للحارس الكاميروني أندري أونانا (65).

وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه أصحاب الأرض من تشكيل خطورة فعلية على مرمى يونايتد، حصلوا على ركلة جزاء بعدما لمس فرنانديش الكرة بيده واتخذ الحكم القرار بعد إشارة من حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وانبرى أويارسابال لتسديد الركلة مسجلا هدفه الرابع في 11 مباراة ضمن المسابقة هذا الموسم (70).

وكاد منديس يسجل الثاني لسوسييداد بتسديدة جديدة من خارج المنطقة أبعدها أونانا إلى ركنية (77).

وأهدر البديل الأيسلندي أوري أوسكارسون فرصة كبيرة للفريق الباسكي أمام المرمى (84).

وأنقذ أونانا فريقه من الخسارة بتصديه لتسديدة خطيرة من أوسكارسون (90+4).

وتلقى فنربهتشه التركي الذي يقوده المدرب المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو المتوّج باللقب مع يونايتد في 2017، خسارته الأولى بعد 18 مباراة ضمن مختلف المسابقات، وذلك على أرضه أمام رينجرز الاسكتلندي وصيف 2022 بثلاثة أهداف لهدف.

وتقدم الضيوف أولا عبر النيجيري سيريل ديسرز (7) وعادل البديل الغاني ألكسندر جيكو (30) قبل أن يعيد التشيكي فاكلاف تشرني (42) التقدم لرينجرز ويؤكد بنفسه الفوز بالثالث (81).

وسقط توتنهام الإنكليزي أمام مضيفه ألكمار الهولندي بهدف نظيف، في ثاني خسارة تواليا للفريق اللندني بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي 0 1 في الدوري.