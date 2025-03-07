شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 6-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6-3-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، الأهلي يفحص جراديشار قبل مران السبت لتحديد موقفه من التدريبات، أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن خلاله النادي تضرره من أخطاء التحكيم.

الأهلي يفحص جراديشار قبل مران السبت لتحديد موقفه من التدريبات

يخضع السلوفيني جراديشار مهاجم الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق السبت، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش

أحمد فتوح يعود لقائمة الزمالك أمام مودرن سبورت وغياب محمود جهاد

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو خدمات أحمد فتوح في مباراة مودرن سبورت المقرر لها غداً الجمعة في دور الـ16 من كأس مصر..

أوسكار رويز: لدينا برنامجًا خاصًا لمراقبة الحكام ميدانيًا خلال المباريات



أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، أن عملية تطوير أداء الحكام قد انطلقت بالفعل، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المنظومة التحكيمية.

الاتحاد السكندري يجدد الثقة فى طلعت يوسف ويقر لائحة تحفيزية للفريق

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تجديد الثقة في طلعت يوسف المدير الفني للفريق، وكذلك الموافقة على لائحة مالية جديدة لتحفيز اللاعبين، وذلك فى بيان رسمى جاء كالتالي:

مران تأهيلي للمُصابين في الأهلي بمشاركة البدلاء أمام الطلائع

خاض اللاعبين المُصابين في فريق الأهلي ، ويأتي في مقدمتهم ، طاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وأفشة وعلي معلول وياسر إبراهيم ورضا سليم برنامج تأهيلي عصر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش ضمن برنامج تأهيلهم للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وعد وأوفى.. سيد عيد يقود بتروجت للتواجد وسط كبار الدورى بعد الصعود

نجح سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، في الوفاء بوعده منذ أول الموسم بأن هدفه التواجد بين التسعة الكبار في نهاية الدور الأول، وهو ما تحقق بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في الجولة السابعة عشرة من الدورى.

حمادة صدقي مديرا فنيا لـ زد خلفا لـ مجدى عبد العاطى.. وعادل مصطفى مدربا

استقر مسئولو نادى زد على تعيين حمادة صدقي مديراً فنياً خلقا لمجدي عبد العاطي الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي اليوم بسبب سوء النتائج، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا مساء اليوم الخميس.

رسميا.. الزمالك يخطر اتحاد الكرة بتضرره من الأخطاء التحكيمية "مستند"

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن خلاله النادي تضرره من أخطاء التحكيم في الموسم الحالي.

هشام نصر: الزمالك فقد 6 نقاط بسبب أخطاء التحكيم

اكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أن المؤتمر الذى يعقده النادى اليوم ليس للاعتراض ولكنه للتقويم من أجل مصلحة كرة القدم ولتطوير المنظومة، وعندما اعترض الزمالك على عدم تكافؤ الفرص في الموسم الماضي فتم تلافي هذه الأخطاء وخاضت كل الفريق مبارياتها في نفس المواعيد".

إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري عقب نهاية الدور الأول

تصدر إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قائمة أفضل لاعبي الدوري المصري عقب نهاية الدور الأول.

الجيش الملكي يخطر بيراميدز بموعد ومكان مباراة العودة فى ربع نهائي دوري الأبطال

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من نظيره نادي الجيش الملكي المغربي، بتحديد مدينة مكناس لاستضافة مباراة الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.