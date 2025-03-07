شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس خوض مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي يدرس في الوقت الحالي موقفه من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يدرس خوض مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب 2005 مع مجموعة من البدلاء في الفريق الأول بقيادة سامي قمصان". وأضاف: "هناك أيضًا دراسة للانسحاب من البطولة للتركيز على مسابقة الدوري ودوري الأبطال".

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات النادى الأهلى في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 -2025، التي تنطلق يومى 18 و19 و20 مارس الجارى.

موعد مباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

الأهلى مع إنبى 9:30 مساء الخميس 20 مارس "استاد القاهرة الدولى"

الأهلى مع طلائع الجيش 9:30 مساء الاثنين 24 مارس "استاد الكلية الحربية"

الأهلى مع فاركو 7 مساء الثلاثاء 16 أبريل "استاد القاهرة الدولى"

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة.

الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو.

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود.