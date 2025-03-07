هشام يكن: أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو.. ويجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

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القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق كان يحتاج لفترة من الراحة قبل مواجهة الأهلي في منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، مشدداً على ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز وعودة زيزو ستمنح الفريق قوة في خط الهجوم والبرتغالي جوزيه بيسيرو مدير فني مميز وله فكر فني عالٍ ظهر في المباريات الماضية".

وأضاف: "أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو منذ توليه المهمة الفنية، وعبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري وهو لاعب محترف للغاية".