شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يغيب عن الزمالك أمام مودرن سبورت وبيسيرو يجهز اللاعب للقمة والان مع تفاصيل الخبر

يغيب ناصر منسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة مودرن سبورت المقرر لها غداً الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر بسبب شكواه من إجهاد العضلة الضامة، التي تعرض له في لقاء إنبي بالدوري.

وفضّل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو إراحة اللاعب في مباراة مودرن سبورت حتى لا تتفاقم إصابته، ومن أجل تجهيزه لمباراة القمة أمام الأهلى والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري.

ويستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو خدمات أحمد فتوح في مباراة مودرن سبورت المقرر لها غداً الجمعة في دور الـ16 من كأس مصر، وذلك بعد غيابه عن اللقاء الماضى أمام إنبى في الدوري للإصابة، وفي الوقت نفسه، يستمر غياب محمود جهاد عن الزمالك أمام مودرن سبورت، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية.

كما انتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الخميس استعداداً لمواجهة مودرن سبورت، رغم طلب النادى الأبيض من اتحاد الكرة تأجيل المباراة.