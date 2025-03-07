شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اقتراب أحمد فتحي نجم الأهلى السابق من التواجد في الجهاز الفني الجديد لفريق إنبى بقيادة حمزة الجمل خلفاً لمحمد إسماعيل.

اقترب أحمد فتحي نجم الأهلى السابق من التواجد في الجهاز الفني الجديد لفريق إنبى بقيادة حمزة الجمل خلفاً لمحمد إسماعيل ، ليبدأ أحمد فتحي رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة بعد مشوار ناجح كلاعب بقميص الإسماعيلي والأهلي وأخيراً بيراميدز.

أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، أن عملية تطوير أداء الحكام قد انطلقت بالفعل، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المنظومة التحكيمية.

أعلن نادي زد اف سي فسخ تعاقده مع مجدي عبد العاطي المدير الفني بالتراضي، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة ، ولم ينجح زد في التواجد ضمن التسع فرق التي يتنافس على تحقيق لقب الدوري، وتواجد ضمن التسعة الذين ينافسون على الهبوط إلى دوري المحترفين.

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن خلاله النادي تضرره من أخطاء التحكيم في الموسم الحالي.

قال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، إن هناك حسرة كبيرة لما يحدث مع القلعة البيضاء من أخطاء في الموسم الحالي.

اكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أن المؤتمر الذى يعقده النادى اليوم ليس للاعتراض ولكنه للتقويم من أجل مصلحة كرة القدم ولتطوير المنظومة، وعندما اعترض الزمالك على عدم تكافؤ الفرص في الموسم الماضي فتم تلافي هذه الأخطاء وخاضت كل الفريق مبارياتها في نفس المواعيد".

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء بعد غد، السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile).