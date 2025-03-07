شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة دورى الكرة النسائية للقسم الثالث الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال إدارة المسابقات، عن موعد إجراء قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية لموسم 2023/2024، وذلك يوم الجمعة 29 مارس 2024، في مقر الاتحاد بالجزيرة، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى مديري الفرق النسائية بالأندية المشاركة، وهي: "إسمنت حلوان، سيراميكا، بورفؤاد، مركز شباب أبو حماد".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنظيم المسابقات النسائية وتطويرها، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة عدة أمور تنظيمية تتعلق بالموسم الحالي.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة حضور ممثلي الأندية في الموعد المحدد، مشددًا على أهمية التعاون لإنجاح البطولة وتعزيز مستوى المنافسة في الكرة النسائية المصرية.