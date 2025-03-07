شكرا لقرائتكم خبر عن نادي زد يعلن رسميا تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى زد إف سي منذ قليل تعيين حمادة صدقي مديراً فنياً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي اليوم، بعد نهاية منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

وتقرر بقاء وليد صلاح الدين مدير الكرة في منصبه ومعه أعضاء الجهاز الإداري والطبي، مع توجيه الشكر لباقي أعضاء الجهاز الفني المعاون، وتم الاستقرار على تعيين عادل مصطفى مدربا عاما في الجهاز الفني الجديد بقيادة حمادة صدقي، وتامر حسن مدرباً، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.

وكان نادي زد إف سي قد أعلن فسخ تعاقده مع مجدي عبد العاطي المدير الفني بالتراضي، ولم ينجح زد في التواجد ضمن التسع فرق التي يتنافس على تحقيق لقب الدوري، وتواجد ضمن التسعة الذين ينافسون على الهبوط إلى دوري المحترفين.