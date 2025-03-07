شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: مباراة الزمالك ومودرن سبورت بكأس مصر غدا فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر، في موعدها بعدما تقدم الفريق الأبيض بطلب لتأجيل اللقاء.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن المباراة ستقام في موعدها المحدد سلفا، ولا نية لتأجيلها أو تأجيل أى لقاء آخر يضر بانتظام المسابقة وانهائها في موعدها المحدد من قبل.

وطلب مجلس إدارة نادي الزمالك، من الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء غد الجمعة.

وجاء طلب الزمالك لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير نفس أيام الراحة قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

من ناحيته، أكد أحمد سالم المتحدث لنادي الزمالك أنه إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الفريق أمام مودرن سبورت ، وقال سالم أن سبب مطالبة الزمالك تعود لتكافؤ الفرص مع الأهلي المنافس اقادم للفريق الأبيض في بداية المرحلة النهائية من الدوري الممتاز، مضيفا أنه لابد من توافر نفس الظروف للفريقين اعمالا بتكافؤ الفرص .

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت صباح اليوم جدول مباريات المرحلة النهائية من الدوري والتي سوف تنطلق الثلاثاء المقبل بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولي.