شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الخالق: مباراة مودرن صعبة وبطولة الكأس مليئة بالمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك الأسبق، اتحاد الكرة بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية في تنسيق مواعيد المباريات بين جميع الأندية.

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة مودرن سبورت منطقي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص قبل مواجهة الأهلي في المرحلة الثانية لبطولة الدوري".

وأضاف: "مباراة مودرن سبورت صعبة وبطولة الكأس مليئة بالمفاجآت، وعودة زيزو تمنح الزمالك قوة في المباراة وأتمنى أن يكون الفريق كامل الفترة المقبلة بعد الغيابات العديدة بسبب الإصابات".