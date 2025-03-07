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نجم الأهلي الأسبق: مباراة الزمالك وبيراميدز ستحدد بطل الدورى المصرى

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نجم الأهلي الأسبق: مباراة الزمالك وبيراميدز ستحدد بطل الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن فترة التوقف الدولى ستفيد العديد من الأندية، أبرزها مودرن سبورت.

وقال عبد الجليل، في تصريحات تليفزيونية: "طلب الزمالك بتأجيل مباراة مودرن سبورت ملهوش لازمة، والمباراة لن تأجل، والفريق أمامه 4 مباريات قبل مواجهة الأهلي".

وتابع: "كان من الأفضل، تأجيل مباراة في الجولة الأولى وإقامتها عقب التوقف الدولي، لعدم عمل أزمة بين الأندية".

وأردف: "مباراة الزمالك وبيراميدز، هي من ستحدد بطل الدوري، وفي حالة فوز الزمالك الأهلي سيقترب من التتويج باللقب".

وواصل: "فترة التوقف الدولي، ستفيد العديد من الأندية منها مودرن سبورت، وبن شيخة سيحصل على فرصة للعمل وتطوير أداء اللاعبين".

وأكمل: "مستوى لاعبى زد تراجع بسبب حديث وكلاء اللاعبين عن تلقى العديد من اللاعبين عروض من الأندية الكبري في الدوري".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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