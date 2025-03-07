شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس زد: 3 سنوات كلها إنجازات ومكاسب وتكريمات وحانت لحظة الاستراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام محمود مدرب حراس مرمي نادي زد، بعد رحيله مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبد العاطي، أن الجهاز بذل جهدا كبيرا خلال فترة قيادته الفريق، ونجحوا في الصعود إلى الدوري الممتاز، والوصول إلى نهائى كأس مصر.

وكتب عصام محمود على صفحته على فيس بوك: "دايما بقول الحمد لله في كل وقت وحين والحمد لله على انتهاء مرحله من النجاحات الكتير مع منظومة زد من أول موسم الصعود من 3 سنين مرورا بمركز سابع محترم في أولى مواسم زد في الممتاز والوصول لنهائي بطوله كأس مصر أمام بيراميدز والمنافسة على اللقب حتى الدقيقه 85 حتى الوصول هذا الموسم الثالث رغم عدم التوفيق الملازم لينا من بداية الموسم، إلا أن الفريق في وضع مطمئن ومحترم يليق بكل المنظومة وبعيد كل البعد عن مجرد فكره الهبوط".

وتابع: "الحمد لله جهاز محترم بقيادة كاتبن مجدي عبد العاطي وكاتبن ثابت صاروخ وكاتبن عبد الله رجب ود. حيدر مخطط الأحمال وكاتبن مصطفي إبراهيم والعبد لله بذلنا كل الجهد وكل ما في وسعنا إننا نحط نادي زد في مكانة تليق به من أول موسم له في الدورى الممتاز وقد كان حتى اليوم".

وأضاف: "3 سنوات الحمد لله كلها إنجازات ومكاسب وتكريمات وقد حانت لحظة الاستراحة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لمرحلة تحدى جديدة أتمنى من الله تكون تكون بنفس النجاحات والتكريمات السابقة".