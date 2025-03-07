شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس مياتزا حكما لمواجهة إثيوبيا ومنتخب مصر فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تعيين الحكم باتريس مياتزا لإدارة مباراة إثيوبيا ومصر، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام يوم 21 مارس الجاري على ملعب العربي زوالي في كازابلانكا بالمغرب.

طاقم التحكيم للمباراة يضم: حكم الساحة: باتريس مياتزا (موريشيوس)، والمساعد الأول: لويس كاوفيلت (موريشيوس)، والمساعد الثاني: شاجي باديشيي (موريشيوس)، والحكم الرابع: كيرين يوكت (موريشيوس).

ويدخل منتخب مصر معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وعقد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.