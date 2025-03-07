شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 5 ميداليات ذهبية فى اليوم الأخير ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

حصد أبطال وبطلات مصر في السلاح 5 ميداليات ذهبية جديدة في منافسات بطولة أفريقيا للناشئين والشباب وتحت 15 سنة المقامة في أنجولا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري.

ونجح منتخب مصر لسلاح الشيش للشباب في حصد ذهبية منافسات الفرق تحت 17 سنة بمشاركة كل من يوسف عبد القادر، يونس الإبراشي، يوسف محروس وعمر خالد بعد الفوز على تونس بنتيجة 45-30 في النهائي.

كما نجح أيضا فريق الشابات لسلاح الشيش تحت 17 سنة في حصد الذهبية، وذلك على حساب المنتخب التونسي صاحب الفضية، وذلك عقب الوصول للنهائي والفوز بنتيجة 45-22 بمشاركة كل من سارة عمرو، شادية أحمد، فريدة مراد وفاطيما وهبة.

أما في منافسات سلاح السيف، فتمكن منتخب مصر من حصد ذهبية الشابات تحت 17 سنة عقب الفوز في النهائي على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 45-28 بمشاركة كل من خديجة أبوعلم، عنان حجازي، نجوى نوفل وفاطيما وهبة.

وفي منافسات تحت 15 سنة، توجت شادية أحمد بذهبية منافسات الفردي لسيف المبارزة بعد الفوز في المباراة النهائية على بطلة تونس بنتيجة 15-8 في النهائي، فيما حققت عنان حجازي ذهبية سلاح السيف تحت 15 سنة بالفوز على بطلة تونس بنتيجة 15-7. وبذلك يكون قد ارتفع رصيد مصر بالبطولة إلى 39 ميدالية بواقع 21 ميدالية ذهبية، 9 فضيات و9 برونزيات.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من أحمد علي مدرب سلاح الشيش، إسلام جمال مدرب سيف المبارزة، خالد شريف مدرب سلاح السيف، فيما يتكون الجهاز الطبي من الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف.

ويرأس بعثة مصر الدكتور أيمن غنيم مدير إداري المنتخبات الوطنية.