شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص جراديشار قبل مران السبت لتحديد موقفه من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

يخضع السلوفيني جراديشار مهاجم الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق المقرر له مساء بعد غد، السبت، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش وغادرها في الدقيقة 67 وشارك عمرو السولية بدلاً منه.

ورغم تأكيد الجهاز الطبي للأهلي عقب مباراة طلائع الجيش أن إصابة جراديشار خفيفة ولا تعدو كونها مجرد إجهاد عضلي خفيف، إلا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل مران السبت المقبل لمزيداً من الطمأنينة والتأكد من عدم وجود آية إصابة تحول دون مشاركته في التدريبات الجماعية.

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء بعد غد، السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile).

وفاز الأهلي على طلائع الجيش أمس ، الأربعاء، بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعب الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 اليوم وغداً مُكتفياً بمران تأهيلي للاعبين المُصابين خضعوا له عصر اليوم،الخميس، ضمن برنامج تأهيلهم للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ، كما شارك في المران بعض البدلاء الذين لم يشاركون أمام طلائع الجيش.