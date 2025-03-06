شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يعود لقائمة الزمالك أمام مودرن سبورت وغياب محمود جهاد والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو خدمات أحمد فتوح في مباراة مودرن سبورت المقرر لها غداً الجمعة في دور الـ16 من كأس مصر، وذلك بعد غيابه عن اللقاء الماضى أمام إنبى في الدوري للإصابة.

في الوقت نفسه، يستمر غياب محمود جهاد عن الزمالك أمام مودرن سبورت، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية.

في سياق متصل، أكد أحمد سالم المتحدث لنادي الزمالك أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الفريق أمام مودرن سبورت، موضحاً أن سبب مطالبة الزمالك يعود لتكافؤ الفرص مع الأهلي المنافس القادم للفريق الأبيض في بداية المرحلة النهائية من الدوري الممتاز، وأضاف سالم لابد من توافر نفس الظروف للفريقين اعمالا بتكافؤ الفرص.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت صباح اليوم جدول مباريات المرحلة النهائية من الدوري والتي سوف تنطلق الثلاثاء المقبل بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى.