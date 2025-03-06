شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يحذر لاعبي المصري من ثلاثي البنك الأهلي في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

حذر التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني لفريق المصري، لاعبي الفريق، من ثلاثي البنك الأهلي الهجومي، أسامة فيصل وياو أنور وأحمد ياسر ريان، وذلك بسبب قدراتهم الهجومية الفعالة على التسجيل من أنصاف الفرص.

ويدخل اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية للتونسي أنيس بوجلبان، معسكراً مغلقاً بالإسكندرية، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام البنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد برج العرب.

ويستعيد المصري خدمات مدافعه باهر المحمدي في اللقاء المقبل بالكأس، بعدما غاب عن آخر مباراتين في الدوري بسبب تعرضه للطرد في مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحصد المصري 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.

كان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف أيضاً.