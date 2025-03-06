شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يقترب من التواجد فى جهاز حمزة الجمل بفريق إنبى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد فتحي نجم الأهلى السابق من التواجد في الجهاز الفني الجديد لفريق إنبى بقيادة حمزة الجمل خلفاً لمحمد إسماعيل ، ليبدأ أحمد فتحي رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة بعد مشوار ناجح كلاعب بقميص الإسماعيلي والأهلي وأخيراً بيراميدز.

وفضّل أحمد فتحى أن يختم مسيرته الكروية عقب التتويج مع فريقه السماوى ببطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة 2023 – 2024 ، ووُلد أحمد فتحى في 10 نوفمبر 1984، ويُعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ الأهلي والمنتخب الوطني، بدأ مسيرته الاحترافية في نادي الإسماعيلي.

انتقل أحمد فتحي إلى الأهلي عام 2006، حيث حقق نجاحات كبيرة، يعتبر فتحي من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق، حيث لعب كظهير أيمن ووسط ملعب، ساهم في فوز الأهلي بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية، منها دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به عدة مرات.

بعد مسيرة حافلة مع الأهلي، انتقل فتحي إلى "بيراميدز" في عام 2020، حيث واصل تألقه قبل أن ينهي مسيرته في نهاية صيف 2024.

وبات حمزة الجمل، نجم الإسماعيلى السابق، على أعتاب تدريب إنبى خلفاً لمحمد إسماعيل الذى قدم اعتذاره عن تدريب الفريق البترولى على خلفية تراجع النتائج، وكان آخرها الخسارة بثلاثية أمام الزمالك فى الجولة 17 من الدوري.

ويضع مسئولو نادى إنبى الرتوش النهائية على تولى حمزة الجمل تدريب الفريق البترولى ويعاونه محمد حمص، وذلك ضمن خطوات النادى البترولى لتصحيح أوضاع فريق الكرة وسيتم الإعلان الرسمى خلال ساعات.

ويعانى إنبى من التراجع على مستوى النتائج منذ تولى محمد إسماعيل القياد الفنية للفريق البترولي، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد خلال 9 مباريات أمام سموحة، وكان آخرهم الخسارة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبى بنتيجة 3-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

سجل ثلاثية الزمالك، عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.