شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى يقترب من قيادة هجوم غزل المحلة أمام فاركو فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الفلسطينى محمود وادى مهاجم فريق غزل المحلة من التواجد فى التشكيل الاساسى للفريق فى مواجهة فاركو المقبلة عقب تجهيز اللاعبي بدنيا وفنيا.

ويسعى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة لمنح محمود وادى فرصة المشاركة فى المباريات الاساسية لاستعادة تالقه مرة أخرى حيث أنضم اللاعب الى الفريق فى الانتقالات الشتوية ومنذ ذلك التوقيت خضع لبرنامج تأهيلى وشارك بديلا فى مواجهة بتروجيت الماضية.

ويستعد غزل المحلة حاليا لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل ضمن دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر على ستاد المحلة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

بينما يواجه فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره زد ضمن الجولة الاولى من المرحلة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" والمقرر لها يوم الاربعاء الموافق 12 مارس فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد غزل المحلة ، ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 17 نقطة.