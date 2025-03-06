شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد بدء الاستعداد لمواجهة الزمالك في قمة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء بعد غد، السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile).

وفاز النادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر على طلائع الجيش أمس ، الأربعاء، بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعب الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 اليوم وغداً مُكتفياً بمران تأهيلي للاعبين المُصابين خضعوا له عصر اليوم ،الخميس، ضمن برنامج تأهيلهم للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ، كما شارك في المران بعض البدلاء الذين لم يشاركون أمام طلائع الجيش.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد إقامة قمة مُبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلي بـ39 نقطة ثم يأتي الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة.

وتتنافس الفرق في المرحلة الثانية والمقسمة لمجموعتين، الأولى تضم 9 أندية تنافس على اللقب، وهى بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود، بينما تضم المجموعة الثانية التى تنافس على الهروب من شبح الهبوط ، كلاً من : زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندرى والجونة وغزل المحلة والإسماعيلى وإنبى ومودرن.

ويهبط فريقان لدوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري، في المقابل سيصعد 3 فرق ليصبح العدد 19 في الموسم المقبل ، ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء يوم 12 أبريل المقبل.