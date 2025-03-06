موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري بات يشغل اهتمام الملايين من جماهير الكرة المصرية بعدما تم الإعلان اليوم عن مواعيد المرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

ويلتقي الأهلى مع الزمالك في التاسعة والنصف من مساء يوم 11 مارس الجارى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدورى الممتاز (دورى nile).

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والزمالك على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

اعلان مباريات المرحلة الثانية للدوري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد إقامة قمة مُبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلى بـ39 نقطة ثم يأتى الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة.

وتتنافس الفرق في المرحلة الثانية والمقسمة لمجموعتين، الأولى تضم 9 أندية تنافس على اللقب، وهى بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود ، بينما تضم المجموعة الثانية التى تنافس على الهروب من شبح الهبوط ، كلاً من : زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندرى والجونة وغزل المحلة والإسماعيلى وإنبى ومودرن.

ويهبط فريقان لدوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري، في المقابل سيصعد 3 فرق ليصبح العدد 19 في الموسم المقبل، ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء يوم 12 أبريل المقبل.