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السعودية تتصدر التصنيف العالمي في التايكوندو بإنجاز تاريخي

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السعودية تتصدر التصنيف العالمي في التايكوندو بإنجاز تاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت البطلة السعودية في لعبة التايكوندو اللاعبة، دنيا أبوطالب إنجازًا غير مسبوق بتصدرها التصنيف العالمي لوزن تحت 53 كجم، كأول لاعبة سعودية تصل إلى القمة في تاريخ الاتحاد الدولي للتايكوندو. كما جاء البطل الآسيوي رياض حمدي في المركز الثاني عالميًا بوزن تحت 54 كجم، فيما دخلت طيبة الشريف قائمة أفضل عشر لاعبات عالميًا بعد تقدمها إلى المركز السابع في وزن تحت 46 كجم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو عقاب المطيري أن هذه النجاحات تعكس الاستراتيجية الطموحة للاتحاد، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الأبطال على الساحة العالمية، وتوسيع قاعدة المنافسة بخلق جيل جديد من النجوم في مختلف الفئات، مع التركيز على تطوير الأداء والاستعداد لأولمبياد 2028.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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