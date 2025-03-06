شكرا لقرائتكم خبر السعودية تتصدر التصنيف العالمي في التايكوندو بإنجاز تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت البطلة السعودية في لعبة التايكوندو اللاعبة، دنيا أبوطالب إنجازًا غير مسبوق بتصدرها التصنيف العالمي لوزن تحت 53 كجم، كأول لاعبة سعودية تصل إلى القمة في تاريخ الاتحاد الدولي للتايكوندو. كما جاء البطل الآسيوي رياض حمدي في المركز الثاني عالميًا بوزن تحت 54 كجم، فيما دخلت طيبة الشريف قائمة أفضل عشر لاعبات عالميًا بعد تقدمها إلى المركز السابع في وزن تحت 46 كجم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو عقاب المطيري أن هذه النجاحات تعكس الاستراتيجية الطموحة للاتحاد، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الأبطال على الساحة العالمية، وتوسيع قاعدة المنافسة بخلق جيل جديد من النجوم في مختلف الفئات، مع التركيز على تطوير الأداء والاستعداد لأولمبياد 2028.