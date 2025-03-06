شكرا لقرائتكم خبر عن زد يعلن فسخ تعاقده مع مجدي عبد العاطي بالتراضي..صورة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي زد اف سي فسخ تعاقده مع مجدي عبد العاطي المدير الفني بالتراضي، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة ، ولم ينجح زد في التواجد ضمن التسع فرق التي يتنافس على تحقيق لقب الدوري، وتواجد ضمن التسعة الذين ينافسون على الهبوط إلى دوري المحترفين.



مجدي عبد العاطي

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين الإسماعيلى و زد المباراة التي جمعتهما مساء امس الاول الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

تقدم مصطفى سعد "ميسى" مهاجم فريق زد في الدقيقة 28 بالهدف الأول، ثم أدرك محمد خطارى هدف التعادل لفريق الإسماعيلى في الدقيقة 34، ثم عزز بالهدف الثانى لفريق الدراويش مروان حمدى في الدقيقة 40، وعادل النتيجة لفريق زد عادل جمال في الدقيقة 79.