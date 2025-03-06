شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي مديرا فنيا لـ زد خلفا لـ مجدى عبد العاطى.. وعادل مصطفى مدربا والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى زد على تعيين حمادة صدقي مديراً فنياً خلقا لمجدي عبد العاطي الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي اليوم بسبب سوء النتائج، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا مساء اليوم الخميس.

وتقرر بقاء وليد صلاح الدين مدير الكرة في منصبه ومعه أعضاء الجهاز الإداري والطبي، مع توجيه الشكر لباقي أعضاء الجهاز الفني المعاون، وتم الاستقرار على تعيين عادل مصطفى مدربا عاما في الجهاز الفني الجديد بقيادة حمادة صدقي، وتامر حسن مدرباً، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.