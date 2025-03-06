شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى المرحلة النهائية من دورى نايل باليوم والساعة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الأهلى مع الزمالك ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدور الثانى لبطولة الدورى المصرى الممتاز، دورى nile.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري المصري للموسم الجاري دوري نايل 2024-2025، و التي تقرر انطلاق مبارياتها 11 مارس الجاري على مدار أيام.

موعد مباراة الاهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى و الزمالك في التاسعة و النصف من مساء الثلاثاء الموافق 11 مارس الجارى، بإستاد القاهرة الدولى بالجولة الأولى من مباريات الدور الثانى لبطولة الدورى المصرى

فرق المجموعة الأولى بدورى نايل

تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الاولي 9 فرق تنافس علي لقب الدورى، وهي بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الاهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

فرق المجموعة الثانية بدورى نايل

وتضم المجموعة الثانية والتي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن.