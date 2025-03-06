شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. مريم ومروة الهضيبى تقدما طريقة عمل الكيك بالبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجمة اليوم في "الكابتن في المطبخ" التؤام مريم ومروة الهضيبى لاعبتا تنس الطاولة، و بطلات المنتخب وأفريقيا، حيث تقدما طريقة عل الكيك بالبرتقال في الوصفة التالية..

المقادير

2 ثمرة برتقال بالقشر يتم غسلها جيدا

3 بيضة

كوب سكر بودرة

¾ كوب زيت

2 كوب ونصف دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب عصير برتقال

طريقة الوصفة

نقطع البرتقال مكعبات ونخفقه بالهاند بليندر ونضيف السكر ونخفق مرة أخرى ثم نضع البيض والفانيليا ويستمر الخفق حتى يصبح سائل قوامه ثقيل.

ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونخفق بالهاند بليندر ونقوم بدهن قالب الكيك ، و نبطنه بورق الزبدة ونضع الخليط وندخله الفرن علي حرارة 180 درجة، لمدة نصف ساعة وبعد أن نخرج الكيك من الفرن نسقيه بعصير البرتقال وهي ساخنة

