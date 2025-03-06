النيابة العامة تطلب إلغاء محاكمة روبياليس وإعادتها بسبب "انحياز القاضي"

الرياص - اسماء السيد - مدريد : طلبت النيابة العامة الإسبانية الخميس إلغاء محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس وإعادتها، في قضية تقبيله لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو على شفتيها من دون موافقتها، مشككة بـ"حيادية القاضي".

وقال المدعون العامون في بيان إنهم سيستأنفون الحكم مطالبين بإعلان بطلان المحاكمة وإعادتها "عبر قاض آخر غير مصبوغ، على أقل تقدير، بمظهر متحيز".

كما زعموا في بيانهم أن القاضي خوسيه مانويل فرنانديس برييتو منع "بشكل غير ملائم" المدعية العامة في المحاكمة، مارتا دورانتيس، من طرح بعض الأسئلة وتجاهل بعض الأدلة، مشيرين في الوقت ذاته الى وجود "تعسف" في الحكم الصادر.

وكانت محكمة إسبانية غرّمت روبياليس 10800 يورو (11300 دولار) بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد تقبيله المهاجمة جيني هيرموسو على شفتيها عقب التتويج بلقب مونديال 2023.

لكن المحكمة برأته مع ثلاثة متهمين آخرين، بينهم المدرب السابق خورخي فيلدا، من تهمة الإكراه وممارسة الضغوط على هيرموسو، لإقناعها بالتقليل من شأن الحدث.

وكانت النيابة العامة طالبت بسجن روبياليس سنتين ونصف السنة: سنة بتهمة الاعتداء الجنسي بسبب القبلة القسرية و18 شهرا بسبب إجبار اللاعبة على التقليل من أهمية الحدث من خلال ممارسة الضغوطات عليها.

ولاحقا، أعلن محامي هيرموسو أن موكلته ستستأنف حكم المحكمة، وكذلك كشف روبياليس أنه سيقوم بالأمر نفسه.

وأجبرت فضيحة تقبيل هيرموسو على شفتيها خلال مراسم تسليم الميداليات عقب التتويج في أستراليا، روبياليس على الاستقالة في أيلول/سبتمبر من العام عينه بعد إيقافه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) والضغوطات الكبيرة التي تعرض لها من كل أصقاع العالم على خلفية ما اعتُبر انتشار الثقافة الذكورية والتمييز الجنسي في الرياضة.

وقالت هيرموسو إنها لم توافق على القبلة، بينما نفى روبياليس ارتكاب أي خطأ مؤكدا أنها كانت بالتراضي.