شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات مجموعة الهروب من الهبوط في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة التى أقيمت بالذكاء الصناعى عن مواعيد مباريات الدور الثاني لمرحلة صراع الهبوط في الدورى المصرى للموسم الجارى دوري nile موسم 2024-2025، بعدما أسدل الستار عن منافسات الدور الأول.

وتضم مجموعة الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالي: زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وجاءت موعد مباريات مرحلة الهروب من الهبوط كالتالى:

الجولة الأولى

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبوت مع سموحة 9:30 مساء

الجونة مع الاتحاد السكندرى 9:30 مساء

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة مع زد 9:30 مساء

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش مع الإسماعيلى 9:30 مساء

الجولة الثانية

الخميس 10 أبريل

إنبى مع مودرن سبورت 4 عصرا

الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى 7 مساء

الجمعة 11 أبريل

زد مع الجونة 4 عصرا

غزل المحلة مع سموحة 7 مساء

الجولة الثالثة

الاثنين 28 أبريل

الجونة مع سموحة 4 عصرا

الإسماعيلى مع زد 7 مساء

طلائع الجيش مع الاتحاد 7 مساء

الثلاثاء 29 أبريل

إنبى مع غزل المحلة 7 مساء

الجولة الرابعة

الجمعة 2 مايو

سموحة مع الإسماعيلى 4 عصرا

زد مع طلائع الجيش 7 مساء

السبت 3 مايو

إنبى مع الجونة 4 عصرا

مودرن سبورت مع غزل المحلة 7 مساء

الجولة الخامسة

الثلاثاء 6 مايو

سموحة مع طلائع الجيش 4 عصرا

زد مع الاتحاد 7 مساء

الأربعاء 7 مايو

الجونة مع مودرن سبورت 4 عصرا

الإسماعيلى مع إنبى 7 مساء

الجولة السادسة

السبت 10 مايو

الاتحاد مع غزل المحلة 7 مساء

الأحد 11 مايو

سموحة مع إنبى 4 عصرا

الجونة مع طلائع الجيش 7 مساء

زد مع مودرن سبورت 7 مساء

الجولة السابعة

الخميس 15 مايو

طلائع الجيش مع إنبى 4 عصرا

الإسماعيلى مع مودرن سبورت 7 مساء

الجمعة 16 مايو

سموحة مع الاتحاد 4 عصرا

غزل المحلة مع الجونة 7 مساء

الجولة الثامنة

الأحد 25 مايو

إنبى مع زد 4 عصرا

الإسماعيلى مع الجونة 7 مساء

مودرن سبورت مع الاتحاد 7 مساء

الاثنين 26 مايو

طلائع الجيش مع غزل المحلة

الجولة التاسعة

الخميس 29 مايو

زد مع سموحة

الاتحاد مع إنبى

طلائع الجيش مع مودرن سبورت

الجمعة 30 مايو

غزل المحلة مع الإسماعيلى