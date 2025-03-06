شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يخطر اتحاد الكرة بتضرره من الأخطاء التحكيمية "مستند" والان مع تفاصيل الخبر

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن خلاله النادي تضرره من أخطاء التحكيم في الموسم الحالي.

جاء نص الخطاب كالتالي:"

السيد المهندس - هاني أبو ريدة

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

تحية طيبة .. وبعد

من غير المقبول أن يتعرض نادي الزمالك لكل هذه الأخطاء من حكام مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الدوري هذا الموسم ۲۰۲٤/٢٠٢٥ دون أي تحرك من مجلسكم الموقر لمحاسبة لجنة الحكام التي لم تنجح في ضمان العدالة والنزاهة من قضاة الملاعب في عدد ليس بالقليل من مباريات الزمالك هذا الموسم، كما أن اتحاد الكرة وتحديداً لجنة الحكام لم تقم بأي خطوة تهدف إلى محاولة السيطرة على الأخطاء الكارثية التي جعلت الزمالك النادي الأكثر تضرراً من القرارات الغريبة للحكام بين جميع أندية الدوري هذا الموسم مما أثر بشكل واضح للعيان على نتائج المباريات ومن ثم ترتيب الفريق بجدول الدوري بعد انتهاء ۱۷ جولة .

ونظراً لتكرار أخطاء الحكام ضد الزمالك ، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب ، وفي إطار حرصه على حماية الحقوق المشروعة للنادي وجماهيره ، يتقدم بهذه الشكوى ويطالب خلالها من اتحاد الكرة القيام بواجبه والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء الكارثية التي حدثت في عدد من مباريات الزمالك ، كما يطالب النادي بعدم إسناد أي مباراة قادمة بالدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر لأي من الحكام الذين تسببوا في الحاق الضرر بفريق الزمالك هذا الموسم، وفي حالة تعيين أحد هؤلاء الحكام في مباراة الزمالك سيكون على اتحاد الكرة تحمل تبعات الاختيار من لجنة الحكام التي أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتطبيق العدالة بين جميع الأندية دون تمييز أو محاباة لناد على حساب الآخر خاصة مع قدوم الخبير الأجنبي أوسكار جوليان رويز الرئيس الجديد للجنة الحكام الذي نتعشم أن يعيد الأمور الى نصابها الصحيح بعد فترة سوداء في مسيرة التحكيم منذ بداية الموسم الحالي، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه الشكوي ، فان مجلس ادارة الزمالك سيصعد الأمر الي جهات أخرى خارج منظومة كرة القدم المصرية للحصول على حقوق النادي والجماهير حتي لو وصل الأمر الي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية ( كاس ) ، و هو أمر لا نتمني حدوثه ولكن النادي سيضطر للجوء إليه في حالة استمرار المهازل التحكيمية

في مباريات الزمالك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس النادي

مهندس /

هشام نصر