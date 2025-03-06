شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعمم علي الأندية رفض أي وديات من خارج مصر دون موافقة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد الخميس، 06 مارس 2025 04:04 م

أرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعميم علي الأندية يفيد رفض الاتحاد خوض الأندية أي وديات من خارج مصر دون الحصول علي موافقة كتابية من الاتحاد . وأكد اتحاد الطائرة في تعميم الأندية ضرورة التزام المديرين الفنيين بهذه التعليمات حتي لا يتم توقيع عقوبات . كما أرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر مؤخرا تعميما للأندية يفيد بالالتزام بشروط عمل الأجانب سواء مدربين أو لاعبين من أجل المشاركة. تضمنت شروط اتحاد الكرة الطائرة لعمل الأجانب، ضرورة الحصول على تصاريح العمل وسداد حصة رسوم نقابة المهن الرياضية والحصول علي تصريح الإقامة بالبلاد.

اتحاد الطائرة

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