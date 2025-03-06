شكرا لقرائتكم خبر عن احنا فى خدمتك.. 6 ممنوعات يجب تطبيقها عند حضور المباريات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ونبدأ اليوم السادس بتحديد الخطوات التى يجب علي الجماهير تجنبها عند ذهابك لحضور المباريات.

منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من المباراة أو خلافه.

منع الشماريخ والألعاب النارية.

منع الليزر.

منع مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات".

منع العبوات الزجاجية والأدوات الحادة.

منع الأسلحة والأدوات الحادة.