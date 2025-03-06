شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خطاب الزمالك لاتحاد الكرة للمطالبة بتأجيل مباراة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، من الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام مودرن سبورت في دور الـ13 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء غد الجمعة.

وجاء طلب الزمالك لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير نفس أيام الراحة قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.



خطاب تأجيل مباراة مودرن سبورت

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك و أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

وشهد المؤتمر حضور كل من محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.