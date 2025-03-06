شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: نناشد اتحاد الكرة بإعادة النظر فى الحكام والزمالك مكانه على قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، إن هناك حسرة كبيرة لما يحدث مع القلعة البيضاء من أخطاء في الموسم الحالي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة في مقر النادي:" الزمالك جزء كبير من تاريخ الرياضة المصرية، والنادي بإخلاص جماهيره وأبناء القلعة البيضاء، يعد أحد الركائز الأساسية في تاريخ الرياضة المصرية، وقدم للمنتخبات الوطنية على مر التاريخ أهم وأبرز لاعبي المنتخبات الوطنية في كل الألعاب".

وتابع ميدو:" نادي الزمالك أصبح أكثر المتضررين من أخطاء التحكيم، وكان من الطبيعي أن يكون فريق الزمالك حالياً على قمة الدوري لولا الأخطاء التحكيمية التي ششهدتها مباريات الفريق".

وواصل :" جمهور الزمالك هو الأكثر حضور ما بين الجماهير في مدرجات مصر".

وتابع عضو لجنة التخطيط:" هذه أول مرة أرى فيها كم الظلم الذي يتعرض له الزمالك في موسم واحد، ولن نقف مكتوفي الأيدي والنادي يتعرض للظلم، ونعمل تحت مظلة منظومة وطنية".

وواصل :" جمهور الزمالك يشعر بالظلم والقهر في الموسم الحالي، ونتمنى أن تتلاشى أخطاء التحكيم ولا نهدد ولا نحذر ولكن نناشد اتحاد الكرة بأهمية تصحيح الأخطاء التحكيمية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف ميدو : "حق نادي الزمالك لا يمكن أن نسامح فيه لأنه ملك جماهيرنا التي تشعر بالظلم بسبب الأداء التحكيمي".

وأضاف: "تم إبعاد الزمالك عن المنافسة في الموسم الحالي، والفريق تعرض لظلم واضح في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأولى بالدوري بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للفريق المنافس، وندعم منظومة كرة القدم في مصر وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بالمواقف، ونطالب بتحقيق العدالة ولا نطالب بأكثر من حقوقنا".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

واختتم ميدو قائلاً:" أتذكر مقولة الجوهري أعطوا الزمالك العدالة ونافسوا على المركز الثاني".

وشهد المؤتمر حضور كل من هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.