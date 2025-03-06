شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر ينضم لغيابات الإسماعيلى في أولى مبارياته بمرحلة الهبوط أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب حاتم سكر ظهير أيسر فريق الإسماعيلى عن الدراويش فى أول مبارياته فى الدور الثانى أمام طلائع الجيش لحسم الهروب من الهبوط لدورى المحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى مشواره في الدور الأول بالمركز السادس عشر في ترتيب الدورى.

ويفتقد الإسماعيلى خدمات مدافعه حاتم سكر بعد حصوله على إنذار أمام زد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة عشرة من الدورى، وهو الإنذار الثالث الذى يحصل عليه بعد إنذارين في مباراتى البنك الأهلى وفاركو.

وانضم حاتم سكر إلى غيابات الإسماعيلى فى أول مبارياته فى الدور الثانى لحسم الهروب من الهبوط لدورى المحترفين الموسم المقبل، بجانب كل من عماد حمدى ومحمد عمار للإيقاف، بالإضافة إلى أحمد الشيخ لعدم الجاهزية وإبراهيم عبد العال للإصابة.