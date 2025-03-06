شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات المرحلة الثانية في دورى nile بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة التى أقيمت بالذكاء الصناعى عن مواعيد مباريات الدور الثانى في الدورى المصرى للموسم الجارى دورى nile، بعدما أسدل الستار عن منافسات الدور الأول.

وانقسم الدورى إلى مجموعتين، الأولى تضم فرق المنافسة على اللقب وهى كل من: بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

والثانية تضم مجموعة الهروب من الهبوط، كل من : زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

وجاءت موعد مباريات مرحلة المنافسة على اللقب كالتالى: الجولة الأولى:

الثلاثاء 11 مارس

حرس الحدود مع بتروجت 9:30 مساء

الزمالك مع الأهلى 9:30 مساء

الأربعاء 12 مارس

فاركو مع البنك الأهلى 9:30 مساء

بيراميدز مع المصرى 9:30 مساء

الجولة الثانية

السبت 12 أبريل

فاركو مع سيراميكا 4 عصرا

بيراميدز مع الأهلى 7 مساء

الأحد 13 أبريل

المصرى مع بتروجت 4 عصرا

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء

الجولة الثالثة

الأربعاء 30 أبريل

حرس الحدود مع بيراميدز 4 عصرا

بتروجت مع الأهلى 7 مساء

الخميس 1 مايو

سيراميكا مع البنك الأهلى 4 عصرا

المصرى مع الزمالك 7 مساء

الجولة الرابعة

الأحد 4 مايو

فاركو مع بيراميدز 4 عصرا

الأهلى وحرس الحدود 7 مساء

الاثنين 5 مايو

بتروجت مع سيراميكا 4 عصرا

البنك الأهلى مع الزمالك 7 مساء

الجولة الخامسة

الخميس 8 مايو

الأهلى مع المصرى 7 مساء

الجمعة 9 مايو

سيراميكا مع الزمالك 4 عصرا

فاركو مع بتروجت 7 مساء

البنك الأهلى مع بيراميدز 7 مساء

الجولة السادسة

الثلاثاء 13 مايو

فاركو مع المصرى 4 عصرا

سيراميكا مع الأهلى 4 عصرا

حرس الحدود مع البنك الأهلى 7 مساء

الزمالك مع بيراميدز 7 مساء

الجولة السابعة

السبت 17 مايو

بتروجت مع بيراميدز 4 عصرا

الأهلى مع البنك الأهلى 7 مساء

الأحد 18 مايو

المصرى مع سيراميكا 4 عصرا

فاركو مع حرس الحدود 7 مساء

الجولة الثامنة

السبت 24 مايو

البنك الأهلى مع المصرى

بتروجت مع الزمالك

الأحد 25 مايو

سيراميكا مع حرس الحدود

الأهلى مع فاركو

الجولة التاسعة

الأربعاء 28 مايو

سيراميكا مع بيراميدز

الجمعة 30 مايو

بتروجت مع البنك الأهلى

المصرى مع حرس الحدود

الزمالك مع فاركو

وجاءت موعد مباريات مرحلة الهروب من الهبوط كالتالى: الجولة الأولى

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبوت مع سموحة 9:30 مساء

الجونة مع الاتحاد السكندرى 9:30 مساء

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة مع زد 9:30 مساء

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش مع الإسماعيلى 9:30 مساء

الجولة الثانية

الخميس 10 أبريل

إنبى مع مودرن سبورت 4 عصرا

الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى 7 مساء

الجمعة 11 أبريل

زد مع الجونة 4 عصرا

غزل المحلة مع سموحة 7 مساء

الجولة الثالثة

الاثنين 28 أبريل

الجونة مع سموحة 4 عصرا

الإسماعيلى مع زد 7 مساء

طلائع الجيش مع الاتحاد 7 مساء

الثلاثاء 29 أبريل

إنبى مع غزل المحلة 7 مساء

الجولة الرابعة

الجمعة 2 مايو

سموحة مع الإسماعيلى 4 عصرا

زد مع طلائع الجيش 7 مساء

السبت 3 مايو

إنبى مع الجونة 4 عصرا

مودرن سبورت مع غزل المحلة 7 مساء

الجولة الخامسة

الثلاثاء 6 مايو

سموحة مع طلائع الجيش 4 عصرا

زد مع الاتحاد 7 مساء

الأربعاء 7 مايو

الجونة مع مودرن سبورت 4 عصرا

الإسماعيلى مع إنبى 7 مساء

الجولة السادسة

السبت 10 مايو

الاتحاد مع غزل المحلة 7 مساء

الأحد 11 مايو

سموحة مع إنبى 4 عصرا

الجونة مع طلائع الجيش 7 مساء

زد مع مودرن سبورت 7 مساء

الجولة السابعة

الخميس 15 مايو

طلائع الجيش مع إنبى 4 عصرا

الإسماعيلى مع مودرن سبورت 7 مساء

الجمعة 16 مايو

سموحة مع الاتحاد 4 عصرا

غزل المحلة مع الجونة 7 مساء

الجولة الثامنة

الأحد 25 مايو

إنبى مع زد 4 عصرا

الإسماعيلى مع الجونة 7 مساء

مودرن سبورت مع الاتحاد 7 مساء

الاثنين 26 مايو

طلائع الجيش مع غزل المحلة

الجولة التاسعة

الخميس 29 مايو

زد مع سموحة

الاتحاد مع إنبى

طلائع الجيش مع مودرن سبورت

الجمعة 30 مايو

غزل المحلة مع الإسماعيلى